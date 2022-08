Erik ten Hag: «Precisamos de jogadores novos e de qualidade»

"We didn't play with belief." ?



Erik ten Hag considerou surpreendente a goleada sofrida este sábado pelo Manchester United diante do Brentford (0-4) , frisando que os "erros individuais" nos primeiros dois golos foram decisivos para o desfecho da partida."É difícil para mim começar um jogo assim, e também é uma surpresa. Sofrer quatro golos em 35 minutos não é possível... a equipa precisa de se responsabilizar. Sinto-me mal pelos adeptos, que fizeram tudo para nos apoiarem", começou por dizer o holandês à 'Sky Sports', antes de revelar o que transmitiu aos jogadores antes do encontro."Pedi para acreditarem no seu jogo e para se responsabilizarem por aquilo que acontece dentro de campo, e foi isso que não fizeram. É algo em que precisamos de trabalhar. Também é minha responsabilidade, sou o principal responsável e vou trabalhar nisso, mas eles também têm de acreditar neles".Ten Hag considerou ainda que os erros individuais de De Gea - no primeiro golo - e de Eriksen - no segundo - foram decisivos para o resultado final. "[Os primeiros dois golos] São erros individuais que não podem acontecer. Temos de aprender com isso. De Gea é um grande guarda-redes. Claro que situações assim mudam o jogo, mas é preciso manter o plano e seguir em frente. Erros fazem parte do futebol, é preciso reagir".O técnico abordou ainda a adaptação de Lisandro Martínez à Premier League, afirmando que o argentino não é responsável pelo desaire. "Não acho que tenha sido esse o problema, sofremos quatro golos. É um processo difícil. Claro que esperávamos um começo diferente, não foi algo assim que imaginámos. Parece que os jogadores trouxeram para esta época o que aconteceu no passado. Temos de ultrapassar isso. Precisamos de jogadores novos e de qualidade", rematou.