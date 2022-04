Erik ten Hag tem "acordo verbal" com o Manchester United, avança 'De Telegraaf'

Erik ten Hag tem "acordo verbal" com o Manchester United, avança esta terça-feira o jornal holandês 'De Telegraaf'. Segundo a mesma fonte, o atual treinador do Ajax irá assumir o comando dos red devils para as próximas três temporadas, com a possibilidade de juntar mais um ano ao vínculo com o clube de Manchester.O 'De Telegraaf' acrescenta ainda que o holandês prepara-se para receber o maior salário que alguma vez um treinador da mesma nacionalidade auferiu na Premier League, sublinhando que a oficialização do acordo entre as duas partes não deverá acontecer, pelo menos, até domingo, dia da final da Taça da Holanda, entre Ajax e PSV Eindhoven.