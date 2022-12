Eriksen e a saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United: «O futebol continua»

O Manchester United já ultrapassou a saída de Cristiano Ronaldo e seguiu em frente. Quem o garantiu foi Christian Eriksen, depois da vitória de ontem, diante do Nottingham Forest, por"Antes de mais, devo dizer que estamos tristes por o Ronaldo não estar connosco, o seu legado e o seu nome neste clube são especiais. Para mim foi bom ter tido a oportunidade de jogar com ele", começou por explicar o médio dinamarquês."Mas o futebol continua. Depois do jogo as pessoas esquecem-se do que aconteceu antes e ele agora não está aqui", prosseguiu.Com esta vitória os red devils ficaram a apenas um ponto do quarto lugar, ocupado pelo Tottenham. "Estamos numa boa fase. O início da época foi diferente, se compararmos com o que está a acontecer agora, o futebol é diferente. Em alguns jogos não conseguíamos marcar, mas penso que temos vindo a crescer. Sente-se isso no grupo. Sente-se que o sistema está a funcionar, o que é algo em que sempre acreditámos. A atmosfera é boa.""Ajuda ganhar jogos e já antes de irmos para o Mundial tivemos umas boas vitórias, o que torna o regresso ainda mais fácil, concluiu Eriksen.