Espanhóis dão conta do interesse do Real Madrid em Diogo Dalot

O jornal espanhol 'AS' dá conta, esta quinta-feira, do interesse do Real Madrid em Diogo Dalot, lateral do Manchester United.Segundo a mesma fonte, os merengues estão à procura de soluções para o lado direito da defesa, e querem aproveitar o facto de Dalot ainda não ter renovado pelos red devils para tentar convencer o internacional português a juntar-se ao plantel, atualmente comandado por Carlo Ancelotti.A mesma fonte garante ainda que a preferência inicial do Real Madrid era João Cancelo, mas que a transferência do Manchester City para o Bayern Munique deitou por terra os planos da formação espanhola.Recorde-se que Dalot, de 23 anos, tem contrato com o Manchester United até 2024 e, segundo o 'Transfermarkt', um valor de mercado de 32 milhões de euros.