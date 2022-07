Espanhóis revelam que Jorge Mendes discute Cristiano Ronaldo com... o Barcelona

Jorge Mendes chegou esta segunda-feira a Barcelona para tratar do futuro de vários dos seus jogadores, alguns deles na agenda do clube catalão, como Rúben Neves, Rafael Leão e Bernardo Silva, e outros que estão nas fileiras dos culé, como Trincão. O que ninguém esperava era que um dos tema da conversa fosse... Cristiano Ronaldo.Segundo o 'AS', o nome do craque do Man. United esteve na mesa de negociações, mas não é esclarecido se foi tema principal ou apenas surgiu entre os vários jogadores falados. Ou, como os espanhóis escrevem, "falta saber se foi prato principal, entrada ou sobremesa". Mas uma coisa é garantida: "o astro português esteve sobre a mesa".O 'AS' lembra que Joan Laporta ponderou a possibilidade e disponibilidade de contratar CR7 no último verão, mas a complicada situação financeira do clube acabou por fazer o cenário não avançar. E, na altura, o avançado luso rumou ao Manchester United. Agora, estando novamente de saída - ou pelo menos a tentar que tal aconteça... -, a porta catalã volta a abrir-se, num movimento que não deixaria de ser inesperado aos olhos dos adeptos do Real Madrid, o clube onde ainda é o melhor marcador da história.