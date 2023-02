«Estou aliviado»: a reação de Greenwood após serem retiradas as queixas de violação e agressão

Mason Greenwood reagiu esta quinta-feira ao fim do processo por alegada violação e agressão a ex-companheira, queixas que lhe foram retiradas."Estou aliviado por este assunto ter chegado agora ao fim. Gostaria de agradecer à minha família e todos os meus amigos pelo apoio que me deram. Não vou fazer mais comentários neste momento", disse o avançado inglês que pertence ao Manchester United,, em declarações citadas pelo jornal 'The Sun'.Recorde-se que o internacional inglês, de 21 anos, está atualmente suspenso de todas as competições em que o Manchester United - clube com quem tem contrato até junho de 2025 - está inserido.