Estrela do críquete visa Ten Hag: «Um palhaço que não respeita o maior futebolista do nosso tempo»

Kevin Pietersen, lenda do críquete em Inglaterra, apelidou o treinador Erik ten Hag de "palhaço" pela forma como está a lidar com Cristiano Ronaldo no Manchester United.Os red devils partilharam uma foto do antigo jogador, a propósito de uma competição de críquete que vai ter lugar na Austrália, mas Pietersen pediu ao clube que a apagasse."Por favor, podem apagar a minha foto? Não quero ser associado a um clube liderado por um palhaço que não respeita o melhor futebolista do nosso tempo. Cristiano é o maior. Aquele palhaço, que ninguém se lembrará, precisa de acordar!", escreveu Pietersen.Kátia Aveiro, irmã de CR7, partilhou o tweet do antigo jogador de críquete. "Bem dito, Kevin Pietersen."