Evra atira-se a Carragher após comentários sobre Ronaldo: «Acordam e começam a falar dele...»

Patrice Evra criticou duramente Jamie Carragher depois da exibição de Cristiano Ronaldo jogo de ontem com o Arsenal, onde o português bisou e atingiu os 801 golos na carreira.Carragher, antigo defesa do Liverpool, tinha dido numa discussão televisiva com Roy Keane que o português, de 36 anos, já não é o jogador que era."Fala-se muito sobre Ronaldo e não entendo porquê. Um jogador como o Jamie Carragher fez 775 jogos, hoje o Cristiano marcou o seu 801.º golo. E essa pessoas falam do Cristiano", atirou Evra, antigo jogador e ex-companheiro de equipa do português no Manchester United num programa com Alan Shearer e Thierry Henry."Penso que às vezes as pessoas têm de se manter no seu caminho, não entendo esse ódio. As pessoas acordam e começam a falar do Cristiano Ronaldo", acrescentou Evra.Shearer interrompeu-o: "801 golos. 801! Eu e o Henry podíamos ter chegado a esses números se contássemos com os golos que marcámos nos treinos."Thierry Henry concordou: "Seria preciso duas vidas [para bater o recorde de Ronaldo]. É ridículo! Uau!"