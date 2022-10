Evra defende Ronaldo e 'ataca' Ten Hag: «Se o respeitasse, punha-o sempre a jogar»

Patrice Evra frisou esta quarta-feia, em declarações à 'Amazon Prime', que Erik ten Hag não respeita Cristiano Ronaldo, sublinhando que, caso o fizesse, colocaria o avançado português a "jogar em todos os jogos"."Eu colocava-o de início. Depois do jogo frente ao Manchester City, Ten Hag deu uma entrevista onde referiu que não colocava Ronaldo por respeitar o seu caráter. Se respeitasse o seu caráter, de certeza que o punha a jogar em todos os jogos", referiu o francês, após a vitória dos red devils diante do Tottenham (2-0) , com golos de Fred e Bruno Fernandes Thierry Henry optou por defender o treinador holandês, dizendo que este não se encontra numa "situação fácil". "Ten Hag tem de estar para a equipa, não para Ronaldo. O Cristiano faz parte da equipa e é preciso encontrar uma solução. Há alturas em que precisa de jogar sem ele, mas a parte complicada é que as pessoas vão sempre falar dele. Não há muitas pessoas que se possam sentar na mesma mesa que Ronaldo por aquilo que já alcançou, mas aqui trata-se daquilo que ele tem feito [pelo clube], que não é aquilo que já fez em tempos", rematou.Recorde-se que Ronaldo não viu os últimos minutos do Manchester United-Tottenham. O internacional português, ao perceber que não ia entrar em campo, ficou visivelmente irritado e recolheu imediatamente aos balneários , numa altura em que decorria o minuto 90.