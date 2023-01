Evra diz que Bruno Fernandes rende melhor sem Cristiano Ronaldo: «Tem de ser o verdadeiro chefe»

Patrice Evra analisou a atualidade do futebol inglês ao site da Betfair, num artigo no qual falou essencialmente da recente melhoria de forma do Manchester United. E há algo que o antigo defesa francês nota: desde que Cristiano Ronaldo saiu, o ambiente e a disposição em Old Trafford é diferente. Para melhor."Não quero estar a falar do passado, mas vemos como a equipa e o Ten Hag estão felizes. Toda a negatividade em torno do clube por causa de Cristiano Ronaldo desapareceu. De repente, parece que o Ten Hag está a fazer o seu trabalho sem distrações. As pessoas falam do impacto que isso terá tido no Ten Hag, mas estou certo de que os jogadores também se sentem mais livres e não têm de lidar com toda a discussão em torno do Ronaldo", começou por escrever o francês, de 41 anos."Dou sempre o exemplo do Bruno Fernandes. As pessoas criticam-no ao dizer que não rendeu da forma como rendia quando chegou. Isto não é um efeito negativo do Ronaldo, mas o Bruno Fernandes só consegue render quando é ele o verdadeiro chefe. Vejam todos os jogos em que não jogaram Eriksen ou Ronaldo. Foi aí que vimos o verdadeiro Fernandes. Disse-lhe isso, cara a cara, depois de um jogo e ele respondeu-me que não era assim e que podia jogar com qualquer um. Mas não creio que seja verdade. Costumo dizer que quando vais ver um orquestra só há um maestro", acrescentou o francês.De resto, Evra apontou ainda à disciplina de Ten Hag, que diz ser similar à que se via nos tempos de Alex Ferguson. O caso de Cristiano Ronaldo é disso exemplo.