Ex-adjunto explica frustrações de Ronaldo no Man. United: «Ele queria olhar para trás e dizer 'uau, fui bem sucedido'»

Mike Phelan, antigo treinador adjunto do Manchester United, contou que Cristiano Ronaldo deixou os red devils "frustrado" por ver as suas elevadas exigências não serem correspondidas pelo clube.



Phelan explicou à 'Sky Sports' que os padrões do internacional português eram extremamente elevados, o que nem sempre era acompanhado pelos seus companheiros de equipa. "Da segunda vez voltou mais velho, mais obstinado e com vontades mais vincadas. Tinha padrões bastante elevados e era fantástico trabalhar com ele. Tinha estado no Manchester United, tinha comparecido sempre na seleção de Portugal e tinha jogado no Real Madrid", considerou o antigo técnico, que chegou a trabalhar com Sir Alex Ferguson em Old Trafford.



"Ele não queria que os seus níveis de exigência baixassem e pretendia elevar os dos outros. Só que às vezes perdem-se algumas pessoas quando isso acontece. Lembro-me de algumas situações em que ele dava tudo, mas não obtinha muitas reações ou respostas. E isso era frustrante", acrescentou Mike Phelan.



"Quando se lida com a elite, com gente top, o importante são eles próprios e onde podem chegar. Querem olhar para trás e dizer 'uau, fui bem sucedido'. Mas provavelmente apercebeu-se - embora nunca tenhamos tido essa conversa - que não conseguia fazer isso no Manchester United. Os seus desafios estavam noutro sítio. Continua a jogar futebol, está na Arábia Saudita, mas continua a marcar golos. Está a fazer tudo aquilo que sabíamos que podia fazer no Manchester United", finalizou.