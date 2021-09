Ex-árbitro recorda aviso a Ronaldo em jogo da Premier League: «O que é que acabei de te dizer?»

Mark Halsey, antigo árbitro inglês, recordou numa crónica assinada no jornal inglês 'The Sun' a primeira passagem de Cristiano Ronaldo pela Premier League. O antigo juiz, agora com 60 anos, apitou 18 jogos com o internacional português em campo e lembrou um Liverpool-Manchester United, disputado em dezembro de 2007.





"O Cristiano Ronaldo ganhou a reputação de ir muitas vezes ao chão, para ganhar livres. Antes do apito inicial, ele estava à minha frente na linha de meio-campo e eu disse-lhe: 'Não te atires para o chão porque de mim não levas nada'. Senti que devia avisá-lo, para evitar problemas durante o jogo. Ele olhou para mim e sorriu", recordou Halsey.Só que não CR7 não seguiu o conselho do árbitro. "Alguns minutos depois ignorou completamente aquilo que eu tinha acabado de lhe dizer e atirou-se para o chão! Olhou para mim e pediu um livre. Gritei-lhe 'o que é que acabei de te dizer?!'""Depois disso portou-se bem, não tenho dúvidas que Sir Alex Ferguson e os seus companheiros de equipa ajudaram a que se mantivesse de pé", acrescentou o juiz, que confessou ser um admirador do português. "Ao longo dos anos o Ronaldo tornou-se num jogador muito forte fisicamente e adaptou-se à Premier League."Mark Halsey vêm com bons olhos o regresso de CR7 à Premier League. "É maravilhoso porque penso que é o melhor jogador do Mundo."