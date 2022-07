Ex-dono do Crystal Palace sobre Lingard: «Vai ser recordado pelos vídeos que faz no TikTok»

Simon Jordan não poupou nas críticas feitas a Jesse Lingard. O empresário inglês, que entre 2000 e 2010 foi CEO do Crystal Palace, foi o mais recente convidado do 'talkSPORT' e não deixou nada por dizer quando foi chamado a intervir sobre o tema Jesse Lingard, internacional inglês que se encontra livre no mercado depois de terminar contrato com o Manchester United.

"Ele desperdiçou três anos da sua carreira porque não aceita o facto de não ser suficientemente bom para jogar no Manchester United. Teve a oportunidade de ir para o West Ham e fê-lo sobretudo por fatores financeiros. Ele terminou o contrato com o clube para poder sair como jogador livre, porque sabe que isso lhe permitirá colocar o seu limite salarial a um certo nível", começou por dizer, concretizando: "Para mim, vai ser recordado pelos vídeos que faz no TikTok."





Depois de um empréstimo bem-sucedido no West Ham em 2020/21 (nove golos e quatro assistências em 16 jogos), Jesse Lingard regressou no último ano ao Manchester United para cumprir o seu último ano de contrato com os red devils. Pelos 'diabos vermelhos' de Manchester, o extremo internacional inglês apontou apenas dois golos e uma assistência em 22 jogos, sob o comando de Ralf Rangnick, que atualmente lidera a seleção da Áustria.Jesse Lingard, ou simplesmente JLingz como é reconhecido na Internet, tem uma presença muito assídua nas redes sociais. Entre Instagram e TikTok, uma das plataformas em que tem mais sucesso devido aos vídeos que publica, o inglês tem cerca de 11 milhões de seguidores.