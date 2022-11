Ex-internacional inglês critica Cristiano Ronaldo: «Quem o criou foi o United, não o Real ou o Sporting»

Antigo jogador do Liverpool e ex-internacional inglês, Stan Collymore deixou duríssimas críticas a Cristiano Ronaldo na sua coluna de opinião semanal no jornal 'Mirror'. Collymore lembra aquilo que o Manchester United deu ao português e acusa-o de ter colocado o clube em segundo plano e apenas ter pensado em si."O Cristiano Ronaldo sentar-se com o Piers Morgan e dar aquela entrevista foi uma vergonha e ele não devia voltar a jogar pelo Manchester United. Sim, o United é um clube enorme que não tem estado bem nos últimos anos, mas mesmo assim continua a ser um dos maiores clubes do mundo e foi lá que ele se tornou o que é atualmente. Não foi o Real Madrid, o Sporting. Foi o Manchester United quem pegou naquele miúdo magrinho, que fazia 65 fintas por jogo, mas que não era totalmente focado no jogo, e o tornou no caminho para o estrelato", começou por lembrar."Foi o Sir Alex Ferguson, todos os outros jogadores do clube, os diretores e, sim, também aquele ginásio de merda. Acredito que o Sir Alex esteja incrédulo, porque o Ronaldo c... em todo o staff do clube, o seu próprio legado lá e um treinador lendário que foi e ainda é uma figura paternal para ele. Alguns fãs do United dirão que ele está certo no que diz. Mas se gostas de um clube não o vais criticar em público, porque isso não vai motivar ninguém".Stan Collymore diz ainda que CR7 devia ter tido outra abordagem e explica como devia ter feito antes de falar publicamente mal do clube. "Devia ter convidado o diretor executivo Richard Arnold para ir a sua casa e mostrar-lhe imagens do ginásio do Real Madrid ou da Juventus e dizer-lhe 'tens de fazer melhor, se queres ter um ambiente de elite'. Devia ter feito notar os seus argumentos nos bastidores, mas não o fez porque é cruel. Coloca-se em primeiro lugar, como sempre, em vez do clube que diz amar. Estar certo de algo mas dizê-lo de forma totalmente errada não ajuda o United, porque coloca o clube em má posição. Devia ter mostrado as suas opiniões nos bastidores".Collymore vai mais longe e diz que agora o único sítio para CR7 estar é na Arábia Saudita ou no Qatar. "Se és uma equipa de Champions que pode pagar-lhe, não o vais querer. Se és uma equipa de segunda linha de Champions, não vais querer por aquilo que ele agora é. Pode ser o mais seguido no Instagram, mas os clubes vão ver que ele agora é negativo, conseguem ver que é alguém que queimou o clube e a sua marca. A minha mensagem para o United é clara: 'livrem-se dele e sim, ele deu-vos muito em retorno, mas agora não há nada a ganhar e há que tratar do divórcio'".