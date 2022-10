Ex-jogador do Man. United sobre Ronaldo: «Agarrava-o pelo pescoço e perguntava-lhe 'que raio estás a fazer?'»

A saída antecipada de Cristiano Ronaldo do jogo com o Tottenham continua a dar que falar em Inglaterra, com a maioria dos comentadores a arrasarem a atitude do português.Foi o caso de Dion Dublin, antigo jogador inglês, de 53 anos, que vestiu a camisola do Manchester United entre 1992 e 1994."Eu provavelmente agarrava-o pelo pescoço e perguntava-lhe 'que raio estás a fazer?'", atirou Dublin, em declarações à Amazon Prime Video."Foi despropositado. Eu adoro o Ronaldo, tenho muito respeito por ele. Penso que devia ter mais minutos de jogo e que pode fazer a diferença. No entanto, o jogo estava a decorrer, os companheiros de equipa ainda estavam a jogar. Basicamente ele disse ' não quero saber'", acrescentou.E a finalizar explicou: "Para mim, no balneário o que ele quer dizer é 'estou fora' e 'não quero saber dos meus companheiros de equipa'. Sei que ele se importa e sei que ele gosta de jogar pelo Manchester United, mas naquela noite cometeu um erro."