Explicada declaração após o jogo: estrela do Manchester United sofreu acidente de carro

Antony, extremo brasileiro do Manchester United, esteve envolvido, na véspera da passagem de ano, num acidente de carro que o deixou "em choque", avança o 'The Sun'.Segundo a mesma fonte, o jovem de 22 anos seguia, depois da vitória no terreno do Wolverhampton (1-0) , no seu BMW X6, veículo avaliado em mais de 110 mil euros, quando bateu com o carro."Estava escuro, a estrada estava molhada e ele calculou mal as coisas. Ficou abalado, mas felizmente mais ninguém esteve envolvido [no acidente] e ele não se magoou", contou fonte próxima do jogador ao jornal britânico.A polícia foi chamada ao local e Antony foi testado para averiguar se tinha álcool no sangue. O brasileiro passou no teste e o carro foi reparado.Refira-se que após a vitória do Manchester United sobre o Everton da passada sexta-feira, Antony tinha afirmado que "tinha passado por um susto", mas que já estava tudo bem.