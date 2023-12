Fartos de treinos 'robóticos' e muita corrida: Ten Hag perde apoio de metade do balneário no Man. United

O Manchester United passa por um momento muito complicado em Inglaterra e a 'Sky Sports' avança que o treinador Erik ten Hag "perdeu o apoio de metade do balneário".Os red devils somaram a 10.ª derrota da época no último domingo, diante do Newcastle, estão em 7.º na Premier League e na Liga dos Campeões são últimos classificados no Grupo A, embora ainda com possibilidades matemáticas de se qualificarem para os oitavos de final da prova.O ambiente no seio da equipa não é por estes dias o melhor e ao que parece os jogadores estão desiludidos com a liderança do treinador holandês. No final do jogo com os magpies o adjunto, Steve McClaren, até teve de dizer aos jogadores para aplaudirem os adeptos que se tinham deslocado ao St. James' Park para os apoiar...De acordo com a 'Sky', há alguns futebolistas que se mantêm fieis a Ten Hag, mas o moral no balneário em Old Trafford anda pelas ruas da amargura e muitos questionam os métodos de trabalho "robóticos" do treinador holandês. Os treinos são marcados por longas sessões de corrida e os futebolistas "dizem não saber por que estão a correr".A ESPN acrescenta que um grupo importante de jogadores "levantou questões em particular" sobre os exercícios de Ten Hag, bem como sobre suas táticas "cavalheirescas". A equipa tem mais golos sofridos do que marcados na Premier League e na Liga dos Campeões apresenta o segundo pior ataque, com 14 golos 'encaixados', em cinco jogos.Ten Hag tem tentado acalmar os ânimos publicamente, mas consta que internamente o seu staff entende que algumas estrelas da equipa "não aceitam bem as críticas". O treinador trouxe Lisandro Martínez - que recupera de uma longa lesão num pé e é um dos seus maiores apoiantes -, de novo para o balneário, numa tentativa de reunir algum apoio.O Manchester United enfrenta nos próximos tempos uma sequência de jogos críticos, que podem definir o futuro do treinador em Old Trafford. Amanhã recebe o Chelsea, segue-se o Bournemouth no sábado, o Bayern Munique a meio da próxima semana e o Liverpool dia 17.