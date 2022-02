Fechado no centro de treinos: a fórmula de Cristiano Ronaldo para inverter seca de golos

É habitual dizer-se que a prática leva à perfeição e essa será mesmo uma expressão que encaixará que nem uma luva em Cristiano Ronaldo para chegar aos 37 anos ainda numa força física invejável. Conhecido pela sua ética de trabalho, já tantas vezes destacada pelos seus atuais e ex-colegas, o avançado português é esta segunda-feira destaque em Inglaterra pelo facto de ter passado cinco horas no centro de treinos de Carrington no domingo. Foi o primeiro a chegar, às 9h20, e foi o último a sair, pelas 14h20, segundo o jornal 'The Sun'.Foi essa a forma encontrada pelo avançado português para tentar inverter a má fase atual, com uma seca de golos que não se via desde 2009, com seis partidas consecutivas sem conseguir balançar a rede. O mais incrível de tudo é que esta longa sessão de treino - que num jogador profissional não é muito habitual, mesmo com uma certa paragem pelo meio, seja para recuperação ou para descansar - surgiu apenas um dia depois do jogo com o Southampton, onde CR7 e o Manchester United voltaram a desiludir com um empate e mais um jogo sem marcar para o português.Uma coisa é certa, escreve o 'The Sun', Cristiano Ronaldo pode não marcar, mas ninguém o pode acusar de não tentar ou de não tentar inverter o estado das coisas...