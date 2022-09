Federação inglesa abre processo a Cristiano Ronaldo

A federação inglesa decidiu abrir um processo visando Cristiano Ronaldo, a propósito do incidente entre o craque português e uma criança autista no jogo com o Everton, em abril deste ano.O jogador é acusado de "conduta imprópria e/ou violenta" depois de ter atirado ao chão o telemóvel de um adolescente autista de 14 anos que tirava fotografias quando o United recolhia ao balneário.Mais tarde Ronaldo pediu desculpas, ofereceu à família a possibilidade de ir assistir a um jogo a Old Trafford, mas a mãe do jovem não aceitou a sugestão.O Manchester United já veio publicamente apoiar Ronaldo, depois desta decisão federativa. "Tomámos conhecimento do anúnico da federação relativamente a Cristiano Ronaldo. Vamos apoiar o jogador na resposta a esta acusação."Segundo a imprensa inglesa, Ronaldo incorre no pagamento de uma multa ou numa possível suspensão.