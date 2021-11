Ferdinand: «A minha geração recuperava num bar depois do treino, mas Ronaldo não estava para aí virado»

Rio Ferdinand voltou a tecer muitos elogios a Cristiano Ronaldo. O antigo central dos red devils foi companheiro do português entre 2009 e 2014 e, em entrevista ao 'The Athletic', lembra como a "dedicação" de CR7 há uns anos tem impacto na forma física que apresenta atualmente."Sempre lhe disse as coisas como eram, tanto quando ele não estava bem, como quando era brilhante. Claro que em televisão, todos me ouvem a dizer o quão incrível ele é, mas isso é porque ele produz, não há mais nada a dizer", referiu Ferdinand, que lembrou alguns 'sermões' que chegou a dar ao avançado."Tivemos os nossos momentos. Especialmente quando ele ainda era uma criança, e eu lhe dizia: 'vá lá, estás a fazer isso mal!'. Grandes jogadores, que querem sempre melhorar, respeitam isso".Impressionado desde sempre com a maneira como Ronaldo cuidou do seu corpo ao longo dos anos, o antigo central da seleção dos 'três leões' recordou as várias vezes que o português rejeitou ir a bares com os companheiros."Para a minha geração, a recuperação depois de um treino era ir para um bar todo o dia. Mesmo no Manchester United, era isso que fazíamos se não tivéssemos jogo. Mas ele não estava para aí virado. Levava a nutrição da maneira correta. Queria ser melhor. Parece uma coisa simples, mas é fruto de muita dedicação. Agora, quando estás com ele, está a pensar nas pequenas percentagens, pormenores, porque sabe que já está na fase final da carreira. Precisa de se cuidar ainda mais. Essa é provavelmente a sua melhor qualidade, é uma mentalidade sem precedentes".Ferdinand frisou ainda que o capitão da seleção das quinas consideraria jogar na Liga Europa um "ultraje no seu currículo", e daí a forma que vem apresentando ao longo dos anos na Liga dos Campeões. "É onde estão os padrões dele. Tem nove golos esta época e todos foram decisivos. Não sei se alguma vez houve um jogador mais decisivo".Questionado acerca das críticas que o luso recebe por não pressionar os adversários na saída de bola, Ferdinand opta por desvalorizar. "Estamos a falar de um dos melhores, maiores marcadores da história do futebol. Decisivo. Não o compras para ele correr e pressionar. O Real Madrid não o comprou para isso. O atributo principal de Lewandowski é pressionar? Quando toda a gente considerava Kane o melhor número '9' do mundo, diziam que era incrível a pressionar? E o Aguero? Isso não acontece. Messi pressiona? Não o faz", concluiu.