Ferdinand arrasa craque do Manchester United: «Não consegue ultrapassar ninguém...»

Rio Ferdinand criticou, em declarações ao podcast 'Fibe With Five', a exibição de Antony no duelo deste domingo frente ao Arsenal - que terminou com derrota do Manchester United (2-3) -, destacando o facto de o brasileiro, que custou cerca de 100 milhões de euros aos red devils, "não conseguir ultrapassar ninguém com bola"."Simplesmente não consegue ultrapassar ninguém com bola. É algo que me deixa a pensar: 'Será que sempre foi assim?'. Vi o jogo de Thomas Partey, que não trataria propriamente como um sprinter, e ele ultrapassava-o sempre em velocidade. Só pensava: 'Uau, o Antony não tem força nenhuma nas pernas...'. É um extremo habilidoso, mas é preciso que extremos habilidosos ultrapassem os defesas", frisou o antigo internacional inglês, que visou ainda a exibição de Luke Shaw."Acho que o Saka assustou o Luke Shaw. É a primeira vez que vejo o Shaw assustado. Deu-lhe demasiado espaço, deixou-o correr e entrar na área sem se aproximar dele. Pensou que se tentasse fazer-lhe frente ia ser facilmente ultrapassado. Mas o Shaw tem sido magnífico até agora", concluiu.Com este resultado, o Arsenal cimentou a liderança da Premier League com cinco pontos de vantagem para o Manchester City, que tem um jogo a mais. O United segue na 4.ª posição.