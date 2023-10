Ferdinand arrasa defesa de "manteiga" do Man. United: «Isto é a Liga dos Campeões, não é a escola»

Rio Ferdinand não poupou nas críticas ao Manchester United, depois da derrota de ontem dos red devils diante do Galatasaray, na Liga dos Campeões (3-2). O antigo jogador visou particularmente a defesa, onde alinharam Diogo Dalot, Raphael Varane, Victor Lindelof e Amrabat."Há que dar crédito ao Galatasaray porque mantiveram-se em jogo e quando tiveram oportunidades castigaram o Manchester United", considerou Ferdinand na TNT Sports."Para mim o jogo foi uma montanha russa de emoções porque a dada altura parecíamos unidos, coesos, uma equipa com potencial, algo positivo. Mas pouco depois tinha a cabeça entre as mãos por causa da falta de organização. Não há liderança, não há nada defensivamente", lamentou o antigo central dos red devils.E continuou, no mesmo tom: "Quando és miúdo dizem-te que o momento mais vulnerável da equipa é depois de marcar e isso aconteceu duas vezes esta noite. Adormecemos! Parecia tudo fácil, eles passavam por nós como uma faca em manteiga e isso é embaraçoso. Isto é a Liga dos Campeões, não é futebol de escola! A falta de noção de posicionamento e de ocupação de espaços a este nível tem consequências. E foi o que aconteceu hoje [ontem]."