Ferdinand defende saída de Solskjaer: «Vai levar-nos à conquista de títulos? Tenho de ser honesto...»

Rio Ferdinand voltou a falar sobre o difícil momento que o Manchester United atravessa e, sem poupar nas críticas, defendeu que Ole Gunnar Solskjaer devia deixar de imediato o comando técnico dos red devils.Após uma nova derrota, desta vez frente ao Manchester City (), o antigo defesa do clube de Old Trafford afirmou que esta é a hora certa para "passar a batuta" e "sair agora com a cabeça bem levantada".O norueguês continua sob pressão depois de vários resultados abaixo do esperado e, apesar do seu ex-companheiro, agora comentador, sempre ter defendido Solskjaer, os últimos jogos têm feito com que Ferdinand criticasse o trabalho do treinador pedisse a sua saída clube. "Começámos a época com imensa esperança: a grande janela de transferências que tivemos, o entusiasmo… estávamos todos a pensar ‘agora é o nosso momento", afirmou o antigo defesa central ao podcast ‘Five with Vibe’."Ole veio para o clube para nos fazer chegar a este ponto. Chegou para criar uma equipa que nos permitisse lutar pela liga. Mas sento-me aqui agora e ao pensar não acho que consigamos lutar pela liga. Olho para a equipa todas as semanas a pensar o que é que vamos fazer taticamente?", disse."Não vejo qualquer filosofia ou identidade na maneira como o Man. United joga. Fico confuso ao ver a equipa. Sempre fui, lá no fundo, um pouco cético em relação ao facto de Solskjaer nos conseguir levar ao título. Nunca estive totalmente convencido disso. Mas aquilo que mostramos com a equipa que temos… acho que está na hora de passar a batuta para outra pessoa que nos consiga levar ao próximo passo", acrescentou o antigo internacional inglês."Se o Ole sair agora, pode sair com a cabeça bem levantada porque desde que ele chegou até agora fez um trabalho muito positivo"."Solskjaer cumpriu aquilo pelo qual ele foi contratado. Chegou e devolveu a esperança aos fãs, fez com que os adeptos voltassem e quisessem ver a equipa jogar outra vez. Ele fez isso. Fez um excelente trabalho nesse sentido. Mas ele vai-nos levar à conquista de títulos? Vai fazer com que lutemos pela Liga dos Campeões? Tenho que ser honesto, acho que não", concluiu.