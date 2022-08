Ferdinand 'desespera' com goleada sofrida pelo Man. United: «Dói-me a cabeça, o coração...»

Brentford are slapping us up….my phones going off….my head hurts….my heart…HELP NEEDED — Rio Ferdinand (@rioferdy5) August 13, 2022

Rio Ferdinand, antigo central do Manchester United, recorreu este sábado às redes sociais durante a goleada sofrida pelos red devils diante do Brentford (0-4) para lamentar o facto da equipa estar no último lugar da Premier League."Os meus grupos no WhatsApp não páram de tocar. O Brentford está a esmagar-nos. Vou desligar o telemóvel, dói-me a cabeça. O meu coração... preciso de ajuda! Estamos em último lugar [na Premier League]. Vou desaparecer", escreveu o inglês.Também Gary Neville se manifestou durante a partida, visando a prestação dos comandados de Erik ten Hag. "É um feito e tanto conseguirem gastar mil milhões de libras e serem assim tão maus", atirou à 'Sky Sports'.