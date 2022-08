Ferdinand diz que Man. United tem de segurar Ronaldo: «Nem que ele implore para sair...»

Rio Ferdinand frisou que o Manchester United precisa de segurar Cristiano Ronaldo para a temporada 2022/23, nem que o internacional português esteja a "implorar para sair"."As pessoas estão a dizer que o clube tem de deixar Ronaldo sair. Então tragam alguém que marque 25 golos. Darwin já foi [para o Liverpool], Haaland já foi [para o Man. City], Lewandowski já foi [para o Barcelona]. Eram os três jogadores que podiam entrar diretamente na equipa do Manchester United. Agora é tarde", referiu ao portal 'William Hill'.E prosseguiu: "Não o podem deixar sair, nem que ele implore. Não acho que seja a coisa certa a fazer. Estão a apostar em Martial, que nunca foi consistente. É um jogador que, na época passada, o clube não se importava de ter deixado sair por tostões. Foi para o Sevilha e não brilhou por lá".Ferdinand abordou ainda as restantes opções ofensivas da formação comandada por Erik Ten Hag, dando a entender que a experiência de Cristiano Ronaldo pode ser essencial para o sucesso do clube."Rashford não tem jogado consistentemente nos últimos 18 meses, talvez mais. Sancho não correspondeu às expectativas na última época e Elanga é um jovem. Temos de olhar para isto e pensar: 'Quem é que vai levar a equipa para a frente?'. Talvez Bruno Fernandes, mas não é um avançado".O inglês termina dizendo que CR7 garante algo que a equipa precisa: golos. "É muito fácil as pessoas dizerem que é preciso o clube livrar-se de Ronaldo porque há um circo à volta dele e tem trazido muita atenção. Talvez até esteja a trazer muita atenção, mais do que aquela que o clube deseja, mas garante golos todas as épocas", concluiu.