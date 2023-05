Ferdinand diz que qualquer avançado sonha jogar com Bruno Fernandes: «Se fosse um 9 estaria a salivar»

Bruno Fernandes foi o jogador com mais minutos e jogos esta temporada: Real Madrid domina top-10



Bruno Fernandes foi o jogador com mais minutos e jogos esta temporada: Real Madrid domina top-10

Rio Ferdinand teceu rasgados elogios a Bruno Fernandes no seu canal de YouTube, 'Vibe with Five', afiançando que se fosse avançado, adoraria jogar ao lado do médio português. O antigo defesa dos red devils afiança mesmo que o impacto de Bruno Fernandes na equipa é "tremendo"."Penso que ele tem sido tremendo. Foram feitas críticas relativamente à sua linguagem corporal, mas deu a resposta e penso que é um jogador que se preocupa", explicou Rio Ferdinand."Preocupa-se, às vezes é uma questão de o mostrar da forma mais correta. Preocupa-se em ser um jogador de topo mundial e quer ser bem-sucedido no Manchester United. Entende a história e as expetativas. Desde o dia em que cá chegou tornou-se no tipo para quem todos devem olhar em todos os momentos, porque o seu impacto foi tremendo em termos de golos, oportunidades criadas e assistências", acrescentou.Pelas oportunidades que Bruno Fernandes cria e pela assistências que oferece, Ferdinand não tem dúvidas que o português é o sonho de qualquer avançado. "Diria que se hoje fosse um número 9 e tivesse a oportunidade de ir para o Manchester United pensaria 'posso marcar muitos golos a jogar ao lado deste tipo'.""Ele não precisa de tempo, vira-se, encara o jogo e põe a bola onde quer", acrescentou Ferndinand: "Se fosse número 9 a minha boca estaria a salivar e diria 'coloquem-me naquele clube depressa, tenho de ir para lá porque ele [Bruno Fernandes] é muito bom'."