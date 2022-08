Ferdinand diz que Ronaldo "humilhou" Carragher em direto: «Achei hilariante»

Rio Ferdinand comentou, no seu canal de YouTube 'Vibe With Five', o facto de Cristiano Ronaldo ter ignorado por completo Jamie Carragher no duelo desta segunda-feira entre Manchester United e Liverpool (2-1) , frisando que o internacional português decidiu fazê-lo porque está atento aos comentários negativos do inglês."Conhecendo o Ronaldo como conheço, e pelo facto de o Carragher referir várias vezes que ele é o problema [do Manchester United] e coisas do género... confiem em mim. O Cristiano viu esses comentários e pensou: 'Agora vou retribuir'. Precisou de o acalmar, de o humilhar, da maneira que preferirem. Mas fê-lo em direto", começou por referir.E prosseguiu, garantindo que o gesto de CR7 foi ponderado: "O Cristiano não faz as coisas por acaso, está consciente daquilo que se passa. Não é alguém que se senta em casa e que desliga completamente. Sempre disse que usa os comentários nas redes sociais como combustível, fá-lo desde muito jovem".Ferdinand lembrou ainda uma ocasião em que o internacional luso lhe falou de Gary Lineker, e de como o antigo avançado é fã de Messi. "Ele [Ronaldo] sabia de toda a gente que falava mal dele nas redes sociais. Uma vez falou-me de Gary Lineker e de como ele era um grande fã de Messi. Carragher tem o direito à sua opinião, mas o Ronaldo vai levá-la para o lado pessoal. É uma pessoa emotiva e as ações dele não me surpreendem. Achei hilariante, na verdade", concluiu.