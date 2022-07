Ferdinand diz que Ronaldo quer jogar na Champions: «Ele nem conhece a música da Liga Europa...»

Rio Ferdinand, antigo jogador do Manchester United, agora comentador televisivo, considera que Cristiano Ronaldo tem todo o direito de estar aborrecido e de querer deixar Old Trafford."Claro que ele não está feliz", considerou o antigo defesa, que partilhou o balneário com CR7 nos red devils, aquando da primeira passagem do português pelo clube de Manchester. "Estamos a falar do Cristiano Ronaldo!""Não entendo por que razão fazem disto uma grande história, ele não pode estar feliz com a forma como as coisas estão no Manchester United. Eu não estaria", explicou Ferdinand no seu canal de YouTube."Qualquer pessoa que queira ganhar jogos de futebol e troféus, qualquer pessoa que esteja habituada a vencer e a competir todos os anos ao mais alto nível e de repente deixe de estar, que nem sequer se qualifique para a Liga dos Campeões, não pode estar feliz. Ele não está feliz por ficar fora da Champions. Ele nem conhece a música da Liga Europa...", acrescenta o antigo defesa. "Quando a música soar ele vai pensar 'que estou aqui a fazer?'"Recorde-se que Cristiano Ronaldo tem mais um ano de contrato com o Manchester United mas ainda não se apresentou nos trabalhos de pré-época dos red devils.O craque português, que tem estado a treinar na Cidade do Futebol, em Lisboa, alegou motivos familiares, mas ao que parece Jorge Mendes trabalha no sentido de encontrar um novo clube para Ronaldo.