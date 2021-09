Ferdinand e a reação de Ronaldo no banco: «Se fosse o treinador dizia para ficar sentado»

Cristiano Ronaldo voltou a disputar um jogo da Liga dos Campeões com a camisola do Manchester United esta terça-feira diante do Young Boys, mas não correu da melhor forma a nível coletivo. O internacional português até marcou e igualou ainda Iker Casillas com 177 partidas disputadas na prova milionária, contudo os red devils saíram derrotados por 2-1, num jogo em que CR7 foi substituído aos 72 minutos.





Já no banco de suplentes, o capitão da Seleção Nacional levantou-se algumas vezes e deu ordens para dentro das quatro linhas, com Solskjaer por perto. Algo que Rio Ferdinand não vê com bons olhos. Para o antigo jogador do Manchester United, esta atitude enfraquece a imagem do treinador norueguês."Sinceramente, se eu fosse o treinador dizia para ele ficar sentado. Entendo que quando as pessoas veem Cristiano a ter essa atitude pensam que é um apaixonado, que quer vencer e não gosta de ver a equipa em problemas. Mas se isso significa levantar-se e dar instruções não é bom", considerou o ex-jogador inglês.