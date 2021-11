Ferdinand e o "desrespeito absoluto" das críticas a Cristiano Ronaldo: «São uma blasfémia»

Decisivo no triunfo do Manchester United em casa do Tottenham (3-0) para a Premier League, que ditou o despedimento de Nuno Espírito Santo dos spurs, Cristiano Ronaldo continua a ser alvo de algumas críticas relativas ao seu índice de trabalho, algo que não agrada Rio Ferdinand, seu antigo colega de equipa, que as considera uma "blasfémia" e uma "desgraça".





"Tenho ouvido algumas conversas onde se refere que o Ronaldo é a razão para o Manchester United não vir a melhorar no futuro, e a única maneira que tenho de as descrever é que são uma blasfémia", começou por referir no seu canal 'Vibe With Five'.E prosseguiu. "Dizem que ele ter vindo para o clube é bom, mas que será a principal razão para o insucesso. Oiçam, tenho visto isso demasiadas vezes, não falem assim. Por favor, é uma desgraça, um desrespeito absoluto".Ferdinand, companheiro do internacional português nos red devils durante seis temporadas, considerou que o trabalho de Ronaldo "não é pressionar", e que a formação inglesa precisa de jogar "consoante os seus pontos fortes"."Um jogador que fez o que ele conseguiu neste desporto, uma superestrela em qualquer geração, vai ser um dos melhores jogadores em qualquer geração que se possa pensar. Pensar essas coisas só porque ele não pressiona, porque não corre tanto como os outros... não é para isso que está lá. Às vezes é preciso jogar consoante os pontos fortes de alguém, e podes fazer isso quando há uma estrela desta dimensão na tua equipa", concluiu.O Manchester United volta a entrar em campo esta terça-feira, pelas 20H00, em jogo da Liga dos Campeões frente à Atalanta, em Bergamo.