Ferdinand e o momento do Manchester United: «Não parecem capazes de dar tudo...»

O Manchester United empatou ontem no terreno do último classificado da Premier League, o Burnley (1-1) , e Rio Ferdinand voltou a deixar, à 'BT Sport', muitas críticas à exibição dos red devils, frisando que a formação de Ralf Rangnick entrou na segunda parte "sem energia nem espírito de luta", num jogo em que Cristiano Ronaldo até começou no banco de suplentes."Realmente não foi bom o suficiente tanto em termos de resultado, como em termos de atingir o top-4, ou de mostrar evolução sob o comando de Rangnick. É uma desilusão nesse sentido, não é a exibição que queremos ver", sublinhou o antigo central inglês que, apesar de tudo, até elogiou a primeira parte da formação inglesa."Foi uma exibição de 'Jekyll e Hyde': a primeira parte foi muito boa, ao ponto de nos deixar desejosos de mais. Na segunda, pensamos: 'Onde é que está a energia, a urgência? Onde foi o espírito de luta e a vontade?'. Quando se visita terrenos assim é preciso dar tudo. E eles não parecem capazes de o fazer", terminou.O Manchester United encontra-se neste momento no 5.º lugar na Premier League, tendo sido ultrapassado pelo West Ham na luta pelo top-4, apesar de ter um jogo a menos.