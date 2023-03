Ferdinand e os jogos de ténis de mesa em que "esmagava" Ronaldo: «Ele quase chorava...»

Rio Ferdinand recordou os anos que partilhou com Cristiano Ronaldo ao serviço do Manchester United, lembrando os duelos de ténis de mesa que ambos protagonizavam antes dos treinos e que deixavam o craque português... à beira das lágrimas."Eu e outro rapaz chamado Quinton Fortune - que também era nosso companheiro de equipa - costumávamos andar no gozo com ele [Ronaldo]. Era muito mais novo do que nós naquela altura e se calhar até lhe fazíamos algum bullying, mas apenas estávamos a tentar transmitir-lhe alguma resiliência", começou por contar Ferdinand em declarações ao programa de rádio 'Kyle and Jackie O', citado pelo 'Daily Mail'.E prosseguiu: "Costumávamos jogar [ténis de mesa] algumas vezes antes dos treinos para aquecer. Eu esmagava-o de todas as maneiras. Era eu e ele, éramos número um e dois, tal como o Federer e o Nadal. Se [esses jogos] fossem transmitidos na televisão, batiam recordes. O Ronaldo era tão competitivo que quase chorava...", concluiu.Recorde-se que Rio Ferdinand e Cristiano Ronaldo conviveram no Manchester United entre 2003 e 2009.