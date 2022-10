Ferdinand 'explode' na defesa a Casemiro: «Não mostrou qualidade? Cala-te! Ele ficou foi com as sobras»

Casemiro foi um dos reforços sonantes do Manchester United esta época, mas tem sido pouco utilizado por Erik ten Hag até ao momento. Desde que chegou no final de agosto, o internacional brasileiro soma seis jogos com a camisola dos red devils, tendo sido titular em apenas duas partidas da Liga Europa.Na derrota (6-3) com o Manchester City, o médio voltou a saltar do banco apenas na segunda parte (59') e já há quem o venha defender. É o caso de Rio Ferdinand, antigo central do Manchester United e que agora é comentador desportivo."Casemiro ganhou cinco Ligas dos Campeões. É um médio-defensivo fantástico, se não o melhor médio-defensivo do mundo, e veio para o Manchester United. Pergunto-me que tipo de impacto é que isso [esta situação] está a ter nele. Deve estar a pensar: 'Estou feliz por ter vindo para o Man. United, mas não me sinto respeitado aqui tendo em conta o que já fiz'. Eu ficaria surpreendido se não for assim", frisou o ex-internacional inglês.O tema voltou a ser abordado esta segunda-feira à noite no programa 'Vibe with Five', que Rio Ferdinand trasmite no Youtube. Joel Beya, jogador da República Democrática do Congo, juntou-se à conversa e referiu que Casemiro ainda não tinha mostrada nada em Old Trafford. Algo que fez Ferdinand 'explodir'."Casemiro não mostrou qualidade? Cala-te, estás a dizer parvoíces. Casemiro ficou com as sobras. Foi o melhor jogador em campo na final da Liga dos Campeões há alguns meses, naquela que foi a quinta Champions que ganhou. Era a âncora no Real Madrid. Aqui ficou com as sobras, não o podes julgar. Estava habituado a receber a bola e ter cinco opções. Um deles é Modric, o outro Benzema e o outro Toni Kroos. Agora olha para cima e não tem as mesmas opções, por isso precisa de tempo", sustentou.Stephen Howson foi outro dos convidados do programa e defendeu que Ten Hag ainda não deu mais minutos a Casemiro devido ao seu rendimento nos treinos. Ferdinand voltou a ripostar. "Estás a dizer-me que vais comprar alguém que é considerado um dos melhores, se não o melhor, médio-defensivo, mas como ele não treinou bem, não o vou meter a jogar. O que estou a ouvir é uma blasfémia, uma estupidez", atirou.