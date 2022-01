Ferdinand: «Quase todos os jogadores do Manchester United são uma sombra do que já foram»

O Manchester United continua a viver um momento complicado e Rio Ferdinand deixou algumas críticas a Ralf Rangnick, atual treinador dos red devils. O ex-internacional inglês afirma que os jogadores não têm estado no seu melhor e dá o exemplo do trabalho de Thomas Tuchel, treinador de um dos rivais, o Chelsea."[Ralf Rangnick] falou na primeira conferência de imprensa sobre melhorar a performance dos jogadores, mas ainda estou à espera de ver isso. O argumento dele vai ser que ainda não teve tempo suficiente, claro. Mas estes jogadores precisam de melhorar, e é algo que não está a acontecer", começou por observar no seu podcast 'Vibe with Five'.E prosseguiu, dando o exemplo de Tuchel. "Quase todos os jogadores são uma sombra do que já foram em tempos. Grandes treinadores fazem as pessoas evoluir. Vejamos o que Thomas Tuchel fez no Chelsea em tão pouco tempo. Antes de ele chegar, Rudiger nem sequer jogava. Estavam a tentar vendê-lo, a confiança dele não podia estar mais baixa. Rejuvenesceu. [Marcos] Alonso regressou com a lesão de Chilwell, está a jogar muito bem. Reece James evoluiu para outro nível. Criou um ambiente onde os jogadores se sentem confortáveis. É preciso resultados, mas é preciso começar por algum lado", terminou.Recorde-se que o Manchester United ocupa, nesta altura, a 7.ª posição da Premier League, a 23 pontos do líder Manchester City.