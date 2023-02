Ferdinand responde a provocação sobre reforço do Man. United: «O Bayern não contrata cepos»

O Manchester United garantiu no último dia do mercado o empréstimo do austríaco Marcel Sabitzer junto do Bayern Munique, uma contratação que foi criticada por Paul Merson, antigo jogador do Arsenal, que a considerou "uma compra de pânico", descrevendo o médio como um "jogador de quarta categoria".Mas Rio Ferdinand, antigo defesa do Manchester United, mostrou-se "encantado" com a escolha dos red devils, que precisaram de garantir um médio no último momento, devido à lesão de Christian Eriksen, que ficará afastado dos relvados por três meses."Estou absolutamente encantado com esta contratação. Se fosse eu a procurar um jogador para o lugar do Eriksen, era o Sabitzer que escolhia. Vi-o jogar muitas vezes ainda no Leipzig e ele é sansacional. Sim, foi para o Bayern e não vingou lá, mas tinha grandes jogadores à sua frente. É uma grande contratação, trata-se de um futebolista experiente, que já disputou grandes jogos na Liga dos Campeões", explicou Rio Ferdinand no seu canal de YouTube.E depois atirou: "Esses comentários [de Paul Merson] vêm de alguém que não o viu jogar. Estes tipos sabem jogar futebol, o Bayern Munique não contrata cepos."