Ferdinand revela conversa com Modric: médio esteve a um passo de rumar ao Manchester United

Rio Ferdinand revelou que Luka Modric esteve perto de assinar pelo Manchester United em 2012, antes de se mudar do Tottenham para o Real Madrid, garantindo que o médio lhe disse que "queria ser o primeiro croata" a jogar nos red devils."Falei com ele antes de se mudar para o Real Madrid. Eu costumava achar que podia contratar qualquer jogador que estivesse disponível", começou por contar no seu programa 'Vibe With Five'.E prosseguiu: "Falei com Modric e disse-lhe: 'Vais sair do Tottenham?'. Ele respondeu-me: 'Sim, acho que sim'. Mas naquele momento ele não tinha a certeza para onde ia. Então eu disse-lhe: 'Tens de vir para o Manchester United, pá!'. Ele respondeu: 'Sim, quero ser o primeiro croata a jogar aí. Conseguimos fazer com que isso aconteça?'".Apesar do esforço, Modric acabou por se transferir para o Real Madrid - onde se mantém até hoje - por 35 milhões de euros. "O Manchester United já tinha acordo com outro jogador e fecharam esse acordo. Modric foi para o Real Madrid e o resto é história. Nunca imaginei que alguma vez chegaria onde chegou. É um enorme jogador", rematou.