Ferdinand: «Ronaldo está completamente furioso por começar jogos no banco de suplentes»

Rio Ferdinand, antigo companheiro de Cristiano Ronaldo no Manchester United, referiu que o internacional português está "completamente furioso" depois de ter começado os mais recentes duelos dos red devils - frente a Southampton e Liverpool - no banco de suplentes."Se fica ou não [no Manchester United] ninguém sabe. Mas conhecendo Ronaldo como conheço, sei que ele está completamente furioso neste momento. Não é possível ele ter feito tudo o que fez na carreira durante tantos anos, ao nível que tem estado, e ser suplente de uma equipa que nem na Liga dos Campeões está", referiu Ferdinand no podcast 'Vibe With Five'.E acrescentou: "Ele não está habituado a isso. Não podem esperar que mude aos 37 anos. As superestrelas são diferentes. Não acreditam que têm jogos maus, não acreditam que as coisas correm mal. São tão focadas no sucesso e nas suas capacidades que não veem falhas. Aquilo que dizem sobre correr, pressionar... ele vai estar sentado a pensar: 'Marquei 24 golos na última temporada. A coisa mais difícil no futebol é fazer golos e eu fi-lo 24 vezes'", terminou.Recorde-se que Cristiano Ronaldo tem contrato com o Manchester United até 2023, com mais uma temporada de opção, numa altura em que o seu futuro ainda continua incerto. O internacional português tem sido associado ao Chelsea