«Ferguson queria Ronaldinho e ficou devastado... Depois defrontou o Sporting e o resto é história»

Rio Ferdinand, antigo jogador do Manchester United, revelou que Alex Ferguson pretendia contratar Ronaldinho quando o brasileiro dava nas vistas no PSG e que ficou "devastado" por não ter conseguido garantir o avançado, que acabou por rumar ao Barcelona. Os red devils acabaram por ir buscar… Cristiano Ronaldo."Lembro-me que íamos contratar o Ronaldinho, mas ele optou por trocar o PSG pelo Barcelona. O treinador ficou absolutamente devastado. Depois, na pré-época, foi ao Sporting inaugurar o estádio, o Cristiano Ronaldo jogou e o resto é história", afirmou Rio Ferdinand no podcast ‘The Obi One’, citado pelo 'Mirror'.Recorde-se que Cristiano Ronaldo assinou pelo Manchester United em 2003.