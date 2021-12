Filho do "pior jogador do Mundo" estreia-se no Manchester United

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Robbie Savage (@robbiesavage8)

Robbie Savage, antigo internacional galês, formou-se no Manchester United e tem no currículo passagens pelo Leicester, Birmingham City, Blackburn Rovers, Derby County, Brighton e Stockport Town, mas foi no Blackburn que acabou por ganhar o epíteto de "pior jogador do mundo", dado por Benni McCarthy. "Tecnicamente, é o pior jogador que vi na minha vida", atirou certo dia o ex-jogador do FC Porto. Facto é que, por estes dias, Savage é de novo notícia em Inglaterra... mas por causa do filho.Charlie Savage estreou-se quarta-feira na equipa principal do Manchester United, aos 18 anos e sete meses. Ralf Rangnick chamou o jovem médio para entrar em campo aos 89' no jogo da Liga dos Campeões frente aos Young Boys ( 1-1 ), uma entrada com direito a narração... do pai."Entra Charlie Savage no lugar de Juan Mata. Nunca pensei que diria estas palavras. É um dia de orgulho para mim, para a mãe dele, para a avó e, o mais importante, para Charlie Savage. Trabalhou muito. Estou muito orgulhoso! É um momento incrível", disse aos microfones da BT Sport.