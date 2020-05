Frank Leboeuf: «Pogba não é um líder no campo como Bruno Fernandes»

Desde que chegou ao Manchester United no última janela de mercado, Bruno Fernandes encantou Inglaterra e deixou os adeptos dos red devils completamente rendidos. Para Frank Leboeuf, antigo defesa de seleção francesa e do Chelsea, o internacional português deu uma lição de liderança a Paul Pogba, ele que não tem sido muito feliz nesta segunda passagem pelo Manchester United e que esta temporada tem estado arredado devido a lesão.





"É normal que exista frustração com algumas exibições. Ele comece bem, demonstrou que pode ser um líder, mas falta-lhe consistência no seu jogo. Ele mostrou na Juventus que é um jogador fantástico e também no Manchester United, quando regressou. Mas, desde então, teve alguns problemas e o seu rendimento não tem estado ao nível do que consegue fazer. Talvez seja um líder no balneário, mas não no campo como o Bruno Fernandes, como demonstrou assim que chegou ao Manchester United. Causou impacto e foi um incentivo para todos no clube", disse Frank Leboeuf, à ESPN, acrescentando que "os grandes jogadores podem sempre jogar juntos" e que seria "fantástico" que Pogba e Rashford regressassem.