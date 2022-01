Fred desmente cisão no balneário do Man. United

Fred desmente que exista uma divisão no balneário do Man. United entre os jogadores lusófonos e os restantes. “Aqui gostam muito de notícias falsas. É tudo mentira! É óbvio que comunicamos entre nós em português. Sou amigo do Alex Telles, conheço-o há muito. É óbvio que me dou mais com ele, mas isso não quer dizer que não fale com os outros. Existe uma amizade grande entre todos, um balneário forte”, diz o médio.

Isto não invalida que CR7 e Bruno continuem a ser alvo de críticas e especulações. “Desde que voltou, Ronaldo comporta-se como uma diva”, diz Garth Crooks, antigo atacante do Tottenham. “Tenho a certeza de que há jogadores na equipa que não gostam de Bruno”, frisa Paul Parker, ex-defesa dos red devils.