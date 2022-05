Frenkie de Jong exige salário dos diabos

O Manchester United prepara-se para partir o ‘porquinho mealheiro’ por Frenkie de Jong. O técnico Erik Ten Hag entende que o médio holandês - com quem trabalhou no Ajax - pode vir a assumir-se como uma peça crucial no meio-campo dos red devils, pelo que terá pedido à direção do clube para lançarem a rede ao compatriota. A questão é que Frenkie de Jong exige um ‘salário dos diabos’ para deixar o Barcelona e rumar a Inglaterra, uma quantia que o tornará no mais bem pago do plantel. A imprensa inglesa fala em 395 mil libras por semana (24 milhões de euros anuais), um vencimento que superará os de David de Gea, Jadon Sancho, Raphael Varane e Cristiano Ronaldo.