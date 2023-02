Fundo norte-americano disposto a financiar família Glazer se não avançar com venda do Man. United

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O fundo norte-americano Elliott Management terá demonstrado este domingo a intenção de apoiar financeiramente a família Glazer caso não avance com a venda do Manchester United e continue na liderança do clube inglês.

A informação está a ser avançada pela 'ESPN', que acrescenta ainda a intenção de o fundo com base em Nova Iorque em investir nos red devils. Este último ponto poderá ser o suficiente para os atuais proprietários do clube mudarem a intenção de venda e seguirem na liderança do Manchester United, mesmo contra a forte contestação existente por parte da massa associativa.





Recorde-se que na última sexta-feira o multimilionário britânico Jim Ratcliffe, CEO da INEOS, e o qatari Jassim Bin Hamad Al Thani, CEO do Islamic Bank e sheik do Qatar, apresentaram propostas para a aquisição do clube inglês.