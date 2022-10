Ingleses dizem que fúria de Bruno Fernandes ao intervalo do dérbi de Manchester foi ouvida pelo staff do City

A exibição do Manchester United na primeira parte do dérbi com o Manchester City foi desastrosa e a prova disso foi o facto de os red devils terem saído para o intervalo a perder por 4-0 Por isso, segundo o 'The Sun', Bruno Fernandes e Lisandro Martínez terão sido dos mais frustrados com a situação, de tal forma que os gritos dos dois jogadores foram ouvidos no corredor de acesso aos balneários, onde estavam alguns elementos do staff dos citizens.A mesma fonte dá ainda conta de que Erik ten Hag ouviu a discussão em silêncio e concordou com a reprimenda do médio e do central dos red devils, que questionaram o empenho dos companheiros de equipa.Recorde-se que, no final do jogo que o Man. City venceu por 6-3, Bruno Fernandes queixou-se de falta de atitude dos red devils. "A atitude e a crença desde o início do jogo não foram as melhores e isso causou-nos muitos problemas e fez-nos sofrer golos cedo. Depois tivemos de correr atrás do resultado. A segunda parte foi muito melhor", frisou no domingo.