Futuro de Cristiano Ronaldo está em dúvida e Solskjaer já lhe 'piscou' o olho

Numa altura em que muito se tem falado no futuro de Cristiano Ronaldo, com o Real Madrid a surgir na linha da frente para o receber de volta, este sábado o Manchester United decidiu 'apimentar' a situação, ao publicar algumas respostas de Ole Gunnar Solskjaer numa sessão de perguntas e respostas aos adeptos. Uma delas dizia respeito ao jogador que o técnico norueguês contrataria num cenário de sonho. E aí há dois nomes a surgir...





"Há alguns jogadores com os quais joguei que gostava de ter nessa minha equipa. Adorei o Roy Keane, mas não sei bem se o conseguiria orientar! Mas contratava-o seguramente, pois era muito influente. Mas já joguei com o Cristiano, que tem sido o melhor do Mundo a par do Messi nos últimos 10 a 15 anos, por isso escolhia-o [Cristiano]. Por isso, sim, iria trazê-lo para a nossa equipa", disse o norueguês.Quando questionado sobre que jogadores incluíria numa equipa de futebol, aí CR7 ficou de fora nos seus primeiros pensamentos. "Boa questão, que me leva a voltar alguns anos atrás. Se me escolher a mim mesmo seria eu o responsável pelos golos, pois isso não teria de colocar muitos avançados... Adorava ter o Becks [David Beckham], Scholes, Giggs. Aí já temos um, dois, três e eu... Precisamos de um guarda-redes também, por isso se calhar escolhi muitos jogadores ofensivos. Bem, o Jaap Stam para a defesa. Ele defende sozinho. O guarda-redes seria o Edwin van der Sar. Por isso a equipa seria o Edwin, Jaap, Becks na direita, Giggsy na esquerda e eu na frente. Seria um 1-2-1, não? É um pouco injusto para o Scholes, Keane, Ronaldo ou o Wayne Rooney, mas esta seria a equipa que escolheria".