Garantem em Inglaterra: Erik Ten Hag irritado com a chegada de Darwin ao Liverpool

Darwin Núñez vai reforçar o Liverpool na próxima época, com a oficialização do negócio a ser efetuada em breve. Algo que não deixou Erik Ten Hag satisfeito, segundo dá conta este domingo o jornal inglês 'Metro'.O novo treinador do Manchester United queria contar com o internacional uruguaio em 2022/23 e está "irritado" com a forma "vacilante" como o clube inglês se posicionou na corrida ao avançado, de 22 anos, de acordo com a mesma fonte.