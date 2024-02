Garnacho 'ignorou' conselho de Di María e voltou a celebrar à Cristiano Ronaldo

Alejandro Garnacho really is Cristiano Ronaldo's biggest fan ?? pic.twitter.com/yEdeCFpikj — ESPN FC (@ESPNFC) February 4, 2024

Alejandro Garnacho já por várias vezes mostrou que é fã de Cristiano Ronaldo, inclusivamente imitando algumas das celebrações do internacional português depois de marcar pelo Manchester United. Recentemente, o jovem extremo argentino recebeu um 'conselho' de Di María para 'optar' por Messi mas o craque dos red devils festejou outra vez como CR7, agora depois de bisar no triunfo ( 3-0 ) sobre o West Ham."Não tenho conselhos para lhe dar. Se joga no United, por alguma coisa é. A única coisa que não faria seria festejar como Cristiano Ronaldo (risos), eu celebraria como o Messi, que é o melhor da história", disse o extremo do Benfica numa recente entrevista à 'TyC Sports'. Contudo, Garnacho manteve a sua e celebrou sentando-se num placar publicitário, à semelhança do que Ronaldo fez, por exemplo, em 2017, ao serviço do Real Madrid, num dérbi com o Atlético para a Liga dos Campeões.