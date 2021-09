Garry Neville: «O regresso do Ronaldo foi a cereja em cima de um bolo muito bom»

Gary Neville mostra-se muito empolgado com o regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United. O antigo defesa inglês dos red devils diz que até a cidade está diferente depois da chegada do português.





"Andei no centro de Manchester no sábado de manhã e não me lembro de ver a cidade tão viva nos últimos cinco ou 10 anos", contou Neville, no podcast 'Sky Sports'. "O que ele fez pela Premier League é fantástico, para a cidade está empolgada - e isto foi antes de ele marcar os dois golos."Ronaldo estreou-se sábado à tarde, no jogo com o Newcastle, em Old Trafford, e marcou dois golos. "Eu estava em Salford e vi nas notícias que ele tinha marcado. Imaginei como estaria o ambiente, falei com algumas pessoas que estavam no estádio e que me disseram que era de outro mundo."Garry Neville, que fez toda a carreira de jogador do Manchester United, mostra-se muito confiante para a presente temporada. "O regresso do Ronaldo foi a cereja em cima de um bolo muito bom."