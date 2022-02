Gary Neville sabe quem são as toupeiras no balneário do Manchester United: «Nojento»

Gary Neville garante que há futebolistas do Manchester United a contar à imprensa o que se passa no balneário da equipa. Consta que os jogadores até já deram uma alcunha ao adjunto do treinador Ralf Rangnick, apelidam Chris Armas de 'Ted Lasso'.Nos últimos tempos soube-se que os jogadores não gostam dos métodos de trabalho de Rangnick e que muitos deles querem que Mauricio Pochettino, o técnico do PSG, assuma o comando da equipa no verão.Neville fala em falta de respeito. "Eles estarem a descrever o número dois de Rangnick como Ted Lasso [série de comédia norte-americana] não tem piada, é uma falta de respeito e achei nojento. Só traz ao de cima aquilo que já penso deles: não têm respeito. Penso que se estivesse no lugar do Ralf Rangnick e do seu número dois ganharia forças porque não quereria estar ao mesmo nível daqueles jogadores que estão a fazer passar cá para fora este tipo de histórias. Isto nunca me aconteceu, mas no meu tempo nós tínhamos um grande nível de estabilidade."Mas o antigo jogador dos red devils contou um episódio parecido, a envolver um treinador português. "Lembro-me que quando me juntei à Sky [como comentador] fomos a Nápoles por causa de um jogo da Liga dos Campeões a envolver o Chelsea. O treinador era o André Villas-Boas e ele deixou de fora o Frank Lampard, o Michael Essien e o Ashley Cole. É isso que os treinadores fazem nos clubes quando sentem que estão a ser agredidos."E prosseguiu: "Lembro-me de estar a almoçar com a equipa da Sky e de eles estarem a receber mensagens com notícias visando o treinador. Eu pensava 'isto está mesmo a acontecer?'"Depois, Gary Neville contou como estas coisas se processam: "Empresários de jogadores e assessores estavam a dar informações à imprensa, num dia de jogo, sobre o que estava a acontecer no clube. Foi a primeira vez que vi aquilo acontecer e enervou-me. É o que está a suceder agora no Manchester United, os assessores, os agentes e as equipas de marketing estão a agir para tentar preservar os seus jogadores. Só que o que eles não sabem é que, infelizmente, quando vão ter com a imprensa, a imprensa vem ter connosco [ex-jogadores que são comentadores], por isso sabemos quem eles são.""A realidade é que não gostamos mas sabemos quem o faz. Não vamos atirar ninguém para a fogueira porque há respeito jornalístico, mas estão a fazer o mesmo que faziam no Chelsea há uns anos. Têm de parar com isto e começar a trabalhar", concluiu.