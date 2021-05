Gary Neville aconselha Man. United a não contratar Ronaldo: «Deixem as memórias onde estão»

O futuro de Cristiano Ronaldo continua incerto, pois embora tenha ainda mais um ano de contrato com a Juventus, a possibilidade de o avançado deixar Turim continua a ser tema em Itália e em vários países. O Manchester United chegou a ser apontado como possível destino de CR7 este verão mas Gary Neville, que foi companheiro de equipa do português aquando da sua passagem por Old Trafford, não o aconselha.





"Adoro-o, mas é melhor deixarmos as memórias onde elas estão", disse o antigo defesa, de 46 anos, numa sessão de perguntas e respostas no Twitter. Neville aconselhou, em contrapartida, a contratação de Varane, Harry Kane and Jadon Sancho este verão.Recorde-se que Cristiano Ronaldo aufere um elevado salário na Juventus e que a presença do clube na Champions era considerada fulcral para o pagamento dos vencimentos do português., onde deixou uma espécie de balanço dos três anos que passou na Juventus, soou a despedida.Atento a tudo isto está também o PSG, que já foi dado como um dos possíveis destinos de CR7... a par do Sporting.